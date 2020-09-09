Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 18 регионах Украины – Минздрав

В шести регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

В Киеве и 17 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 9 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов, в шести регионах больницы заполнены более чем на 50% в течение пяти дней: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская и Черновицкая области.

Заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и 17 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели – в Тернопольской (262,6), Черновицкой (226,7) и Ивано-Франковской (171,2) областях.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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