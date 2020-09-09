Коронавирус. В Украине выявили более 2500 заболевших за сутки

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Умерли 2979 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2551 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2411). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки выздоровели 1157 пациентов (940). Умерли 45 инфицированных (57).

За все время эпидемии в стране выявили 143 030 заболевших, 64 703 выздоровевших и 2979 умерших.

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По вчерашним данным о заболеваемости, Украина находилась на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что в сентябре-октябре может быть напряженная ситуация и карантин, вероятно, снова продлят. Но заверял, тотального локдауна не будет - карантин останется адаптивным.

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Марк Сировой

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