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Коронавирус. AstraZeneca приостановила испытания одной из самых многообещающих вакцин

09.09.2020, 07:10
Коронавирус. AstraZeneca приостановила испытания одной из самых многообещающих вакцин - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Еврокомиссия уже заключила контракт с AstraZeneca на 300 млн доз вакцины против коронавируса

Фармацевтический гигант AstraZeneca приостанавливает испытания экспериментальной вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Испытания находились на поздней стадии, сообщает CNN.

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Отмечается, что решение было принято после того, как заболел один из волонтеров.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда во время испытаний обнаруживается и расследуется потенциально необъяснимое заболевание, это гарантирует сохранение целостности испытаний", –  заявили в компании.

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В AstraZeneca не уточняют, было ли решение о приостановке принято самостоятельно, или по инициативе регулятора. В компании добавили, что для тщательного исследования заболевания необходимо провести независимую проверку.

"Мы работаем над ускорением проверки отдельного события, чтобы свести к минимуму любое возможное влияние на сроки испытаний. Мы стремимся обеспечить безопасность наших участников и самые высокие стандарты в наших испытаниях", – заявили в компании.

СПРАВКА. Вакцина от AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, которая находится на поздней стадии испытаний фазы III в США. Она была разработана совместно с Университетом Оксфорда, поэтому ее также называют "оксфордской".
  • 27 августа Еврокомиссия заключила с AstraZeneca контракт на поставку 300 млн доз вакцин с возможностью поставки еще 100 млн.
  • 8 сентября министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о подписании с AstraZeneca контракта на поставку 30 млн доз вакцины.
  • Вчера AstraZeneca и еще восемь крупнейших фармкомпаний подписали обязательство не добиваться преждевременного утверждения какой-либо вакцины против коронавируса, пока не будет точных данных о ее безопасности.

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Марк Сировой
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