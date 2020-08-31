Российскую вакцину от коронавируса протестируют на венесуэльцах

Правительство Венесуэлы, которое получило от России ссуды на миллиарды долларов, заявило, что готово найти 500 добровольцев для клинических испытаний

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале набора 500 добровольцев для тестирования разработанной в России вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

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Агентство напомнило, что РФ стала первой страной, официально зарегистрировавшей вакцину от коронавируса 11 августа. Однако эксперты сомневаются, прошла ли она необходимые испытания.

Правительство Венесуэлы, которое получило от России ссуды на миллиарды долларов, заявило, что готово принять участие в клинических испытаниях. Там также сказали, что готовы обеспечить участников для тестирования китайских и кубинских вакцин против.

После того, как Россия объявила о регистрации вакцины, которую там назвали Спутник V, Мадуро поздравил ее и сказал, что первый сделает прививку. "Первым сделаю прививку я. Я собираюсь сделать прививку, я собираюсь подать пример", - сказал он 16 августа.

Однако, выступая в воскресенье, президент Венесуэлы не сказал, войдет ли он в число 500 добровольцев.

Согласно недавно проведенному опросу, в России один из самых низких уровней готовности добровольно привиться от коронавируса.

Вадим Ребрина

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