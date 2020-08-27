Уровня готовности привиться от коронавируса не хватает для ликвидации пандемии – опрос

Люди на планете не готовы привиться с охватом, который нужен для сильного коллективного иммунитета и полного прекращения пандемии, переживают авторы

Около 71,5% опрошенных людей в разных странах готовы добровольно привиться будущей вакциной от нового коронавируса, если будет доказана ее безопасность и эффективность против COVID-19. Этого мало, чтобы полностью прекратить пандемию, пишет группа демографов США и Испании в статье, выложенной на medRxiv.

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Причем, если прививку порекомендует работодатель, то готовых вакцинироваться остается только 61,4% опрошенных. Аналитики провели опросы в июне среди 13 426 жителей от 18 лет и старше в 19 странах. Спрашивали об отношении к вакцинам, выясняли социально-экономические параметры респондентов.

Среди лидеров готовности привиться – китайцы (87%), бразильцы (85%), южнокорейцы (81%) и сингапурцы (80%). Антилидеры – россияне (55%), поляки (57%) и французы (60%). Интересно, что показатели готовности французов, которые одни из первых в Европе серьезно пострадали от вспышки, плюс-минус аналогичны российским.

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Авторы отмечают, что наибольший негатив к будущей вакцине от COVID-19 – у поляков: каждый четвертый там не одобряет потенциальную вакцинацию.

Исследователи встревожены тем, что далеко не все жители Земли готовы принять вакцину, что может подрубить усилия по ликвидации пандемии и растянуть этот процесс на годы.

Они надеются, что их работа поможет властям подобрать эффективные стратегии, чтобы люди все же начали доверять медикам и привились, тем самым сделав личный вклад в глобальное дело ликвидации пандемии и возвращения к нормальной "доковидной" жизни.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты в ней еще не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в доказательной науке, и материал пока не допущен к печати.

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Евгений Пилипенко

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