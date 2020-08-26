В России начали ловить летучих мышей. Берут пробы на коронавирусы
Роспотребнадзор сообщил, что его сотрудники уже собрали большую коллекцию образцов фекалий летучих мышей разных видов
В разных регионах России начали проверять летучих мышей на коронавирусы. Это "поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски", заявили в Роспотребнадзоре пропагандистскому ресурсу РИА Новости.
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Более полутысячи особей отловят и возьмут у них пробы в Москве и Подмосковье, в Воронежской, Волгоградской областях и на черноморском побережье Краснодарского края. Затем геномы выделенных вирусов расшифруют.
Такое исследование поможет делать прогнозы возникновения и распространения коронавирусных инфекций, заявили в российском ведомстве.
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Роспотребнадзор сообщил, что его сотрудники уже собрали большую коллекцию образцов фекалий летучих мышей разных видов.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- В мае сообщили, что найден "ближайший родственник" этого коронавируса.
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