Обитель Дракулы. В квартире во Львове – 1700 летучих мышей: фото

На балконе одной из львовских квартир нашли около 1700 летучих мышей. Об этом в Facebook рассказал старший научный сотрудник Института экологии Карпат Андрей-Тарас Башта.
Ученый посчитал летучих мышей во время процесса их поиска и ловли, который занял четыре часа.
"Поскольку во Львове тепло, летучие мыши были выпущены и подались искать новые места для зимовки", - написал Башта.
По его словам, это был обычный балкон в обычном блочном здании, который "чем-то им понравился".
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