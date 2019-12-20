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Обитель Дракулы. В квартире во Львове – 1700 летучих мышей: фото

Обитель Дракулы. В квартире во Львове – 1700 летучих мышей: фото - Фото
Фото: Андрей-Тарас Башта/Facebook
20.12.2019, 10:02

По словам ученого из Института экологии Карпат Андрея-Тараса Башты, летучие мыши были в тумбочке, вокруг нее, под крышкой стола, в мешках и под ними

На балконе одной из львовских квартир нашли около 1700 летучих мышей. Об этом в Facebook рассказал старший научный сотрудник Института экологии Карпат Андрей-Тарас Башта.

Ученый посчитал летучих мышей во время процесса их поиска и ловли, который занял четыре часа. 

"Поскольку во Львове тепло, летучие мыши были выпущены и подались искать новые места для зимовки", - написал Башта. 

По его словам, это был обычный балкон в обычном блочном здании, который "чем-то им понравился".

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Львов андрей-тарас башта летучие мыши
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