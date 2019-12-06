Климат. Десятки голодных медведей подошли к селу: видео

В результате изменений климата 56 голодных медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка, Россия). Об этом сообщает WWF.

Медведи остались голодные в результате необычайно теплой для декабря погоды. Из-за этого лед у берегов Чукотского моря недостаточно прочный, поэтому животные не могут выйти на него для охоты на тюленя и вынуждены искать еду на побережье и у населенных пунктов.

Патрульные совершают объезды села, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с медведями. Их основная задача не позволять медведям заходить с мыса в поселок. На время "медвежьего нашествия" отменили все общественные мероприятия, а в детский сад и школу детей развозят на автобусах.

В 2018 году на норвежском архипелаге Шпицберген в Северо-Ледовитом океане белый медведь напал на охранников немецкого круизного лайнера, в результате они его застрелили

Читайте также: Белые медведи заполонили поселок в РФ, власти в недоумении: видео