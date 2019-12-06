Климат. Десятки голодных медведей подошли к селу: видео

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Животные не могут выйти на лед для охоты и вынуждены питаться отходами

В результате изменений климата 56 голодных медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка, Россия). Об этом сообщает WWF.

Медведи остались голодные в результате необычайно теплой для декабря погоды. Из-за этого лед у берегов Чукотского моря недостаточно прочный, поэтому животные не могут выйти на него для охоты на тюленя и вынуждены искать еду на побережье и у населенных пунктов. 

Патрульные совершают объезды села, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с медведями. Их основная задача не позволять медведям заходить с мыса в поселок. На время "медвежьего нашествия" отменили все общественные мероприятия, а в детский сад и школу детей развозят на автобусах.

  • В 2018 году на норвежском архипелаге Шпицберген в Северо-Ледовитом океане белый медведь напал на охранников немецкого круизного лайнера, в результате они его застрелили

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Теги: белые медведи, изменения климата, чукотка
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