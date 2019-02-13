В главном поселке арктического архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океана - нашествие белых медведей. Об этом пишет агентство Голос Америки.

Сейчас в поселок Белушья Губа направляются российские зоологи: они, пишет источник, "разрешат ситуацию, которая одновременно привела в ужас и обрадовала местных жителей".

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Белые медведи не впервые приходят на Новую Землю, но в этот раз поражает их численность: жители поселка насчитали более полусотни животных.

В природе белые медведи в основном обитают на льду океана, где охотятся на тюленей. Зоологи высказали предположение, что снижение популяции тюленей или таяние льдов из-за глобального потепления вынудили медведей выйти на сушу.

Власти РФ пока не знают, как решить проблему. Озвучиваются идеи усыпить медведей и вывезти их подальше.

"Свирепость белых медведей может вызвать беспокойство у многих, но некоторые местные жители были поражены развернувшимся перед их глазами зрелищем", - отметили в агентстве.