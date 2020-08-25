Австралийские клирики ополчились против вакцины от COVID-19. Ее хотят закупить для Украины

Религиозные группы в стране против вакцинации препаратом AstraZeneca, так как он разрабатывался с использованием зародышевых клеток после абортов

Один из топовых религиозных лидеров Австралии высказался против прививок оксфордской вакциной от COVID-19 "по этическим соображениям". Дело в том, говорит клирик, что во время исследований ученые использовали клеточные линии из планово абортированных человеческих эмбрионов. Об этом пишет Financial Times.

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Англиканский архиепископ Сиднея Гленн Дэвис намерен дожидаться выпуска какой-то другой вакцины. По его мнению, использование такой ткани даже в благих научных целях, которые потенциально спасут миллионы жизней, "порицается церковью". При этом священник говорит об отказе от прививки не очень твердо: "Я, наверное, откажусь, но это будет мое личное решение, а не решение, которым я кого-либо связал бы".

На днях власти Австралии подписали с британской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сотрудничает с Оксфордским университетом в разработке вакцины, меморандум о намерении закупить 25 млн доз препарата, если тот пройдет все испытания и будет эффективным. Местный премьер ранее заявил, что вакцина должна была "как можно более обязательной" для населения страны.

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Ученые не первое десятилетие используют для разработки вакцин клеточные культуры, полученные из тканей при плановых абортах. Так были созданы эффективные препараты против краснухи, ветряной оспы и опоясывающего лишая. Вакцина AstraZeneca/Oxford уже проходит фазу II/III испытаний на 10 260 добровольцах.

Тем не менее опасения Дэвиса разделяют и другие религиозные группы Австралии: лидеры католической и греческой православных церквей уже написали возмущенные письма правительству страны. Они заявили, что "наши церкви не против вакцинации: мы молимся, чтобы вакцина была найдена, но мы также молимся, чтобы она не была этически запятнанной".

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Евгений Пилипенко

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