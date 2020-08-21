Ученые проверили, передается ли COVID-19 через грудное молоко. Говорят, маловероятно

Из-за отсутствия данных на тему опасности грудного вскармливания при коронавирусе некоторые женщины с инфекцией предпочитали просто не кормить грудью

Американские медики заявили, что новый коронавирус вряд ли можно передать от матери ребенку через грудное молоко. Об этом они пишут в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

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Хотя пока что не зарегистрировано случаев заболевания младенцев COVID-19 из-за употребления инфицированного грудного молока, вопрос о том, есть ли вероятность такой формы передачи коронавируса, оставался открытым.

Исследователи изучили 64 образца грудного молока от 18 больных COVID-19 женщин. Лишь один дал положительный результат, но последующие тесты показали, что выявленный генетический код вируса не в состоянии реплицироваться и, следовательно, не может вызывать инфекцию у грудного ребенка. Ученые подчеркивают: обнаружение вирусной РНК не приравнивается к инфекции.

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Они также имитировали условия процесса пастеризации Холдера (применяют в банках донорского молока), добавляя SARS-CoV-2 в образцы от двух здоровых доноров. Содержимое пробирок нагревали до 62,5°C и выдерживали так 30 минут, затем охлаждали до 4°C. После пастеризации способный к заражению вирус не обнаружили.

Сейчас исследователи выясняют, содержит ли молоко активные противовирусные компоненты, например, антитела к SARS-CoV-2, которые женщины могут вырабатывать после контакта с вирусом и передавать младенцам через молоко.

Медики утверждают, что раннее грудное вскармливание связано со снижением риска синдрома внезапной детской смерти и ожирения у детей, а также с улучшением иммунитета и результатов тестов на интеллект. У матерей грудное вскармливание связано с более низким риском рака груди и яичников, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

Евгений Пилипенко

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