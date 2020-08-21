"Готов рискнуть здоровьем". Додон предложил испытать российскую вакцину от COVID-19 на нем

Тем самым президент Молдовы хочет убедить скептиков, что российская вакцина от коронавируса безопасна и эффективна

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он готов стать первым в его стране, кто протестирует российскую вакцину от коронавируса. Так президент надеется "развеять скептицизм некоторых молдавских граждан, в том числе в официальных кругах". Об этом Додон заявил в эфире передачи "Президент отвечает", передает издание NewsMaker.

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По его словам, испытания российской вакцины на иностранцах станут возможными в ближайшее время и он готов "предложить себя первым из молдовских граждан, чтобы протестировать ее на себе". Глава Молдовы заявил, что для этого он готов приехать в Россию или найти другую возможность лично испытать вакцину.

"Я даже готов рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову", - подчеркнул он, напомнив, что его страна подала запрос на получение российской вакцины от COVID-19 на следующий день после ее регистрации.

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Дарья Мостовая

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