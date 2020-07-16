Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные по вакцинам от COVID-19 - АР

Предполагается, что эти попытки были сделаны с целью дальнейшего использования полученной информации для разработки собственных вакцин

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Канада, США и Великобритания обвинили Россию в попытке украсть информацию по исследованиям, направленным на разработку вакцин от коронавируса, передает AP.

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Как сообщает Reuters, изначально такое заявление сделал британский национальный центр кибербезопасности, а позже к нему присоединились власти США и Канады. В заявлении утверждается, что хакерская группа, которая известна под названием Cozy Bear и считается частью российских разведывательных структур, атаковала базы данных фармацевтических центров и научных институтов, занимающихся разработкой вакцин от COVID-19.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что считает такую деятельность спецслужб абсолютно недопустимой. "В то время как другие преследуют свои эгоистические интересы, Британия и ее союзники продолжают тяжелую работу по поиску вакцины и глобальной защите здравоохранения", - добавил он.

По мнению центра кибербезопасности Великобритании, данные, полученные хакерами в результате таких атак, могли предназначаться для проведения собственных исследований по разработке вакцин от коронавируса.

Пока остается неясным, была ли какая-то информация фактически украдена. Реакция министерства иностранных дел России на обвинение пока тоже отсутствует, передает источник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в Twitter, что он присоединяется к озабоченности, которую выражают американские и британские партнеры по поводу атак РФ на разработчиков вакцины от COVID-19. "Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право полностью применимо к киберпространству. Нарушения не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул он.

28 мая Польша заявила о массовой информационной атаке со стороны России.

В июне в Германии сообщили о наличии доказательств, что хакерскую атаку на Бундестаг в мае 2015 года совершил россиянин для российских спецслужб.

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Дарья Мостовая

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