Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США российскому хакеру дали девять лет тюрьмы: нанес ущерб на $20 млн

В США российскому хакеру дали девять лет тюрьмы: нанес ущерб на $20 млн - Фото
Алексей Бурков (Фото - скриншот из видео - YouTube)
27.06.2020, 08:15

Российский хакер Алексей Бурков сможет выйти из тюрьмы через три года, если ему зачтут хорошее поведение

Российского хакера Алексея Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США. Об этом сообщает AP

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бурков получил на шесть лет меньше, чем запрашивало обвинение. Он сможет выйти примерно через три года, если суд зачтет ему хорошее поведение.

Россиянин создал и управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера карт. Ущерб оценивается в $20 млн, всего Бурков похитил данные около 150 000 карт, часть из которых принадлежали американцам.

Буркова задержали в 2015 году в Тель-Авиве, в ноябре 2019 года экстрадировали в США.

  • 15 июня в России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

Читайте также: Уволенный морпех и поклонник РФ. Кого и за что арестовала ФСБ

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Россия США хакер алексей бурков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 