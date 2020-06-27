В США российскому хакеру дали девять лет тюрьмы: нанес ущерб на $20 млн

Алексей Бурков (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Российского хакера Алексея Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США. Об этом сообщает AP.

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Бурков получил на шесть лет меньше, чем запрашивало обвинение. Он сможет выйти примерно через три года, если суд зачтет ему хорошее поведение.

Россиянин создал и управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера карт. Ущерб оценивается в $20 млн, всего Бурков похитил данные около 150 000 карт, часть из которых принадлежали американцам.

Буркова задержали в 2015 году в Тель-Авиве, в ноябре 2019 года экстрадировали в США.

15 июня в России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

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