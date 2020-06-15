Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже

В России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже - Фото
Пол Уилан (Фото - EPA - Yuri Kochetkov)
15.06.2020, 12:15

В РФ дали 16 лет тюрьмы американцу Полу Уилану по обвинению в "шпионаже". Сам Уилан говорит, что его подставили

Суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сторона обвинения запрашивала для Уилана 18 лет тюрьмы. Слушания проходили в закрытом режиме. Уилан намерен обжаловать приговор. Посольство США в Москве называет суд над американцем несправедливым. Также посольство США сообщило в Twitter, что свидетелям защиты не дали выступить удаленно или перенести дату их выступления из-за самоизоляции.

"Я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать". - заявлял Уилан ранее. 

На изъятой у Уилана флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан говорит, что думал, что на накопителе были личные файлы. Американец считает, что его подставил сотрудник ФСБ РФ, с которым он знаком около 10 лет.

  • 28 декабря 2018 года ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана. Его обвиняли в шпионаже. 
  • США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Оттава назвала его гражданином Канады. Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт. Затем Ирландия также назвала Уилана своим гражданином. 
  • В международной прессе предполагали, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной.
  • Уилан служил в морской пехоте США с 1994 по 2008 годы, его дважды отправляли в командировку в Ирак.

Читайте также: Уволенный морпех и поклонник РФ. Кого и за что арестовала ФСБ

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Россия шпионаж пол уилан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 