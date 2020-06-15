В России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже

Суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
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Сторона обвинения запрашивала для Уилана 18 лет тюрьмы. Слушания проходили в закрытом режиме. Уилан намерен обжаловать приговор. Посольство США в Москве называет суд над американцем несправедливым. Также посольство США сообщило в Twitter, что свидетелям защиты не дали выступить удаленно или перенести дату их выступления из-за самоизоляции.
"Я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать". - заявлял Уилан ранее.
На изъятой у Уилана флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан говорит, что думал, что на накопителе были личные файлы. Американец считает, что его подставил сотрудник ФСБ РФ, с которым он знаком около 10 лет.
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