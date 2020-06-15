В России экс-морпеху США дали 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже

Пол Уилан (Фото - EPA - Yuri Kochetkov)

Суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Сторона обвинения запрашивала для Уилана 18 лет тюрьмы. Слушания проходили в закрытом режиме. Уилан намерен обжаловать приговор. Посольство США в Москве называет суд над американцем несправедливым. Также посольство США сообщило в Twitter, что свидетелям защиты не дали выступить удаленно или перенести дату их выступления из-за самоизоляции.

"Я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать". - заявлял Уилан ранее.

На изъятой у Уилана флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан говорит, что думал, что на накопителе были личные файлы. Американец считает, что его подставил сотрудник ФСБ РФ, с которым он знаком около 10 лет.

28 декабря 2018 года ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана. Его обвиняли в шпионаже.

США потребовали от России немедленно освободить Уилана . Оттава назвала его гражданином Канады . Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт . Затем Ирландия также назвала Уилана своим гражданином.

В международной прессе предполагали, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной.

Уилан служил в морской пехоте США с 1994 по 2008 годы, его дважды отправляли в командировку в Ирак.

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