США требуют от РФ немедленно освободить задержанного американца

Майк Помпео (фото - Getty Images)

США требуют от России немедленно освободить задержанного в Москве американского гражданина. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

Он уточнил, что задержанный гражданин США Пол Уилан является бывшим морским пехотинцем.

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Помпео потребовал от властей РФ предоставить объяснения о причинах его задержания и обеспечить доступ к нему американского консула.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. По факту задержания открыто уголовное дело.