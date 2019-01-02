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02.01.2019, 15:37

США требуют от РФ немедленно освободить задержанного американца

США требуют от РФ немедленно освободить задержанного американца - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

По словам Майка Помпео, задержанный гражданин США Пол Уилан является бывшим морским пехотинцем

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США требуют от России немедленно освободить задержанного в Москве американского гражданина. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

Он уточнил, что задержанный гражданин США Пол Уилан является бывшим морским пехотинцем.

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Помпео потребовал от властей РФ предоставить объяснения о причинах его задержания и обеспечить доступ к нему американского консула.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. По факту задержания открыто уголовное дело.

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Теги: Майк Помпео, США, задержание, шпион, пол уилан
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