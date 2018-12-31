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31.12.2018, 12:10

ФСБ РФ задержала в Москве американского "шпиона"

ФСБ РФ задержала в Москве американского "шпиона" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В России уже успели открыть уголовное дело. Если суд РФ докажет "шпионские акции" гражданина США, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы

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28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Только вчера об этом сообщили росСМИ.

“28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан”, - говорят в российском ведомстве.

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По факту задержания открыто уголовное дело. Статьей Шпионаж УК РФ предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Никаких других подробностей обвинения в ФСБ пока не приводят. 

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Теги: Россия, фсб, шпионаж
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