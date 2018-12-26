В РФ "за шпионаж" к 8 годам тюрьмы приговорили украинца

Игорь Кияшко (фото - ok.ru)

Российский суд приговорил гражданина Игоря Кияшко к восьми годам тюрьмы за “шпионство” в пользу Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Кияшко задержали еще в апреле этого года. Тогда ему выдвинули обвинения в шпионаже: якобы он по поручению СБУ должен был купить и доставить в Украину детали для российского истребителя МиГ-29, а также собрать информацию по ЗРК С-400.

Реклама

Отмечается, что в связи с “наличием секретных документов” в деле, суд над Кияшко проходил в закрытом режиме.

Ранее росСМИ сообщали, что Кияшко поехал в Россию за лекарством для своего больного сына: он якобы хотел приобрести недоступный в Украине “живой” стафилококковый бактериофаг, который нужно перевозить в специальном холодильнике.