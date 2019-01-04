Ирландия назвала задержанного в РФ американца своим гражданином

Пол Уилан (фото - семейный архив/CBC)

Посольство Ирландии в России просит предоставить консулам доступ к американцу Полу Уилану, задержанному в Москве по обвинению в шпионаже. Дипломаты назвали его ирландским гражданином. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Посольство Ирландии в Москве попросило консульский доступ к ирландскому гражданину, задержанному в России", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирландии.

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В ведомстве отметили, что о помощи их попросил сам Уилан.

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28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Оттава назвала его гражданином Канады. Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт.

В американской и британской прессе высказывают предположение, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной. Накануне она пошла на сделку с прокуратурой США и признала себя виновной в том, что как агент Кремля пыталась проникнуть в американские политические группы.