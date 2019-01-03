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03.01.2019, 06:26

Оттава назвала задержанного в РФ "шпиона" гражданином Канады

Оттава назвала задержанного в РФ "шпиона" гражданином Канады - Фото
Пол Уилан (фото - семейный архив/CBC)

Точно известно, что задержанный Пол Уилан - уроженец Канады, при этом в МИД его назвали также и гражданином Канады

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Канада заявила, что арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан - уроженец Оттавы. Об этом сообщает CBC News.

Также в Министерстве иностранных дел Канады заявили, что знают о том, что "гражданин Канады арестован в России", но отказались предоставлять подробную информацию. 

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Брат Уилана, который живет в Канаде, не смог точно подтвердить, все еще ли у задержанного канадское гражданство. Точно известно, что он родился в Канаде в 1970 году и в начале 1970-х переехал в США.

В Уиланом встретился посол США в России - это была первая возможность поговорить с представителем США после задержания в пятницу, 28 декабря. Американец приехал в Россию 22 декабря на свадьбу, российская ФСБ не называет причины его ареста. 

В государственном департаменте США заявляли, что Уилан является бывшим морским пехотинцем.

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Теги: Россия, США, канада, шпионаж, арест
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