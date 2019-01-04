Задержанный в РФ "шпион" оказался гражданином Британии: The Times

Пол Уилан (фото - семейный архив/CBC)

Арестованный в России по подозрению в шпионаже 48-летний американец Пол Уилан является также гражданином Великобритании. Об этом сообщает британская газета The Times.

Сказано, что после задержания в Москве бывшего морского пехотинца США работниками ФСБ РФ американские дипломаты обратились в британское дипведомство.

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"Чиновники американского посольства в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы уведомить их об аресте господина Уилана и его статусе британского гражданина", - пишет газета.

"Сотрудники запросили консульский доступ к британцу, задержанному в России, после получения просьбы о помощи", - сказал представитель Министерства иностранных дел Британии.

Отмечается, что задержание Уилана "добавит напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном".

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. По факту задержания открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Оттава назвала его гражданином Канады.

