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04.01.2019, 17:14

Люди - не пешки. Лондон обратился к Москве из-за ареста "шпиона"

Люди - не пешки. Лондон обратился к Москве из-за ареста "шпиона" - Фото
Пол Вилан (фото - семейный архив:cbc.ca)

МИД Великобритании призвал Кремль не манипулировать задержанием бывшего морского пехотинца США, который имеет двойное гражданство

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Сегодня, 4 января, Великобритания призвала Россию не использовать задержанного в Москве Пола Уилана, якобы подозреваемого в шпионаже, для достижения своих дипломатических целей. Об этом заявил глава Форин-офиса Джереми Хант, передает Reuters.

"Отдельные лица не должны быть пешками для достижения дипломатических целей. Мы очень обеспокоены из-за Пола Уилана, мы предложили консульскую помощь", - сказал глава МИД Великобритании.

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По его словам, "США занимают лидирующую позицию в этом вопросе, поскольку Уилан имеет двойное гражданство - Великобритании и США.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана. Оттава назвала его гражданином Канады. Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт.

В американской и британской прессе высказывают предположение, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной. Накануне она пошла на сделку с прокуратурой США и признала себя виновной в том, что как агент Кремля пыталась проникнуть в американские политические группы.

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Теги: двойное гражданство, Россия, Великобритания, США, Москва, кремль, британия, задержание, шпион, Джереми Хант, шпионаж, лондон, морской пехотинец, гражданин сша, пол уилан, форин-офис, гражданин великобритании, глав мид британи
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