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Польша заявила о массированной информатаке Кремля

Польша заявила о массированной информатаке Кремля - Фото
Фото: depositphotos.com
28.05.2020, 19:40

Власти Польши сообщили об хакерской атаке и размещении фейковых материалов на нескольких сайтах страны

В Варшаве заявили об очередной массированной информационной атаке со стороны России, нацеленной на ухудшение отношений между Польшей и США. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

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Власти Польши заявляют о хакерских атаках на сайты и размещение на польских и иностранных ресурсах неправдивой и манипулятивной информации относительно учений НАТО Defender Europe 2020.

"Организаторы использовали известные методы: хакерскую атаку, подмену контента на веб-страницах, а также фейковое интервью с американским генералом", – сообщил спикер министра-координатора в польском правительстве по вопросам спецслужб Станислав Жарин.

Он отметил, что волна дезинформации совпала с началом очередной фазы учений Defender Europe-2020 и касается военного сотрудничества между Польшей и США.

Сообщается, что хакеры взломали сайты Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl и разместили на них статью, высмеивающую Польшу и ее армию, а также утверждающую, что Польша и страны Балтии не готовы к учениям. Авторство статьи, в которой содержались якобы высказывания генерала США Кристофера Гаволи, приписывается польскому информагентству IAR.

Жарин отметил, что размещенные в статьях тезисы созвучны с высказываниями РФ против Польши. По словам Жарина, это имело целью нанести удар по единству НАТО и возможности совместных действий войск США и Польши, дестабилизировать отношения между Варшавой и Вашингтоном, высмеять польскую армию и ее военную подготовку, а также поставить под сомнение официальные документы относительно угроз для Польши.

  • 7 мая сообщалось, что Facebook ликвидировала крупную сеть связанных с Россией аккаунтов и страниц, которые вели вредоносную деятельность.
Наталия Медведева
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