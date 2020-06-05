Хакерская атака на Бундестаг. Германия имеет доказательства причастности России

Хайко Маас (Фото: Fabrizio Bensch/EPA)

Немецкие правоохранительные органы имеют доказательства, что хакерскую атаку на Бундестаг в мае 2015 года совершил россиянин для российских спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщили в МИД Германии.

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По его словам, следственные судьи Федерального суда выдали ордер на арест подозреваемого. О каких доказательствах идет речь - пока неизвестно.

"Вместе с тем очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии", - пояснил Маас.

30 января 2016 года сообщалось, что кибератаки на парламент Германии в 2015 году организовали российские спецслужбы. В результате кибератаки хакеры получили доступ к серверам Бундестага и неизвестно, в какой именно информации они были заинтересованы.

13 мая того же года в ФРГ заподозрили, что к кибератаке причастна не только АРТ28, но и Sofacy которыми, возможно, также управляет Россия.

5 мая 2020 года генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который, по версии следствия, несет ответственность за эту хакерскую атаку. В Германии заявляют, что Бадин является членом российской хакерской группы APT28, а на момент нападения он был сотрудником военной разведки ГРУ РФ.

анцлер Германии Ангела Меркель заявила , что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки, которые, по ее словам, не облегчают задачу. 13 мая 2020 года к

28 мая 2020 года Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с делом о хакерских атаках на немецкий парламент весной 2015 года.