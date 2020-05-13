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Меркель намерена улучшать отношения с Россией, несмотря на взлом своей почты

Меркель намерена улучшать отношения с Россией, несмотря на взлом своей почты - Фото
Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)
13.05.2020, 18:18

Канцлер Германии заявила о планах улучшить отношения с РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки, которые, по ее словам, не облегчают задачу. Об этом сообщает Reuters.

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"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (хакерские атаки, - ред.) не облегчает задачу", - сказала Меркель в Бундестаге, когда ее спросили о взломе.

8 мая немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких правоохранительных органах сообщило, что за взломом электронной почты Меркель в 2015 году стоят российские хакеры, связанные, скорее всего, с военной разведкой РФ. Москва опровергла эти обвинения.

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Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на Бундестаг.

Он также объявлен в в международный розыск ФБР США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Вадим Ребрина
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