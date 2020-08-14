Россия предложила помощь в разработке вакцины от COVID-19. В США сказали "нет"
В США российская вакцина пока считается слишком недоработанной, чтобы вызвать серьезный интерес
Россия предложила США "беспрецендентное сотрудничество" по совместной разработке вакцины от коронавируса в рамках Operation Warp Speed. Но в Вашингтоне завили, что "США в настоящее время не открыты для достижений российской медицины", передает CNN.
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По информации CNN, в Москве заявили, что открыты для обмена информацией о вакцине и что это позволит фармацевтическим компаниям США "производить российскую вакцину на американской земле".
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о российской вакцине, а также что американские вакцины соответствуют высоким стандартам и проходят тщательное тестирование на всех трех этапах исследований.
В то же время российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что она даже не вызвала у Америки серьезного интереса, передает телеканал со ссылкой на должностных лиц Вашингтона.
"Нет никакого способа, черт возьми, использовать российскую вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях", - отметили в одном из ведомств здравоохранения США.
По сути OWS стало межведомственной программой при участии госструктур (Национальные институты здравоохранения, CDC и т.п.) и частных фирм по разработке антикоронавирусной терапии.
- 16 июля Канада, США и Великобритания обвинили Россию в попытке украсть данные по вакцинам от COVID-19.
- 11 августа в России заявили о регистрации собственной антикоронавирусной вакцины, а также, что прививку уже получила одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.
- 12 августа медики США раскритиковали РФ за скрытность и спешку с вакциной от коронавируса. а Германия назвала разработку это вакцины "экспериментом с высоким риском". В ВОЗ заявили, что говорить об использовании российской вакцины пока рано.
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