Россия предложила помощь в разработке вакцины от COVID-19. В США сказали "нет"

В США российская вакцина пока считается слишком недоработанной, чтобы вызвать серьезный интерес

Россия предложила США "беспрецендентное сотрудничество" по совместной разработке вакцины от коронавируса в рамках Operation Warp Speed. Но в Вашингтоне завили, что "США в настоящее время не открыты для достижений российской медицины", передает CNN.

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По информации CNN, в Москве заявили, что открыты для обмена информацией о вакцине и что это позволит фармацевтическим компаниям США "производить российскую вакцину на американской земле".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о российской вакцине, а также что американские вакцины соответствуют высоким стандартам и проходят тщательное тестирование на всех трех этапах исследований.

В то же время российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что она даже не вызвала у Америки серьезного интереса, передает телеканал со ссылкой на должностных лиц Вашингтона.

"Нет никакого способа, черт возьми, использовать российскую вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях", - отметили в одном из ведомств здравоохранения США.

СПРАВКА. Operation Warp Speed - частно-государственное партнерство, инициатором которого стало федеральное правительство США. Было создано в апреле 2020 года для облегчения и ускорения разработки, производства и распространения вакцин, а также препаратов от коронавируса.



По сути OWS стало межведомственной программой при участии госструктур (Национальные институты здравоохранения, CDC и т.п.) и частных фирм по разработке антикоронавирусной терапии.

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Дарья Мостовая

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