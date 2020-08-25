Простужались ранее – у вас может быть иммунитет к COVID-19, считают украинские ученые

Перекрестная реактивность между коронавирусами дает новые надежды на защиту от COVID-19

Перекрестный иммунитет с антителами, который может в той или иной мере помощь организму справиться с новым коронавирусом, вероятно, все же существует. Так считает группа исследователей Львовского медуниверситета, Академии наук, коллег из ЕС и компании Explogen под руководством профессора Ростислава Билого. Препринт статьи выложен на medRxiv.

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Авторы выяснили, что у коронавирусов есть очень консервативный, не подверженный изменениям при мутациях участок на С-конце поверхностного S-белка (того самого, который входит в состав "шипа" для проникновения вируса в клетку-жертву), и на него иммунная система реагирует иммуноглобулинами типа IgG.

Другими словами, если человек в прошлом переболел тем типом простуды, которая вызывается одним из "безобидных" сезонных коронавирусов, у него, вероятно, будет более оперативный и эффективный иммунный ответ на SARS-CoV-2. Это так называемая кросс-реактивность, перекрестный иммунитет.

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Исследователи пошли от обратного и показали, что переболевшие COVID-19 образуют антитела, которые также распознают вирус, вызывающий MERS, то есть близкого "родственника" SARS-CoV-2. Авторы считают, что может быть и обратный эффект: другие коронавирусные инфекции, вроде "простуды", вынуждают организм вырабатывать перекрестно-реактивные антитела, эффективные в разной степени и против SARS-CoV-19.

Ученые полагают также, что перекрестный иммунитет (как гуморальный, так и Т-клеточный) может хотя бы частично объяснить, почему у некоторых людей болезнь протекает бессимптомно, а у других - тяжело вплоть до смертельного исхода.

Между тем, группа французских ученых написала ранее, что антитела к вирусам "простуды" не дают защиты от нового коронавируса

Медики пока не знают, настолько длительный и сильный иммунитет у переболевших.

Евгений Пилипенко

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