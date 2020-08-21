В Украине создадут "серьезный научный центр для готовности к любым вызовам" - Зеленский

Президент заявил, что в стране пока нет возможности, в том числе из-за технологической оснащенности, создавать вакцины, но "много гениальных медиков"

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине национального научного центра "с лучшими учеными", где, среди прочего, якобы займутся разработкой вакцин. Об этом он заявил на брифинге во время поездки в Николаевскую область.

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Президент убежден, что "вопрос стоит глобальный" в плане науки в Украине, медицины и создания вакцин против различных патогенов. Он утверждает, что "задача уже поставлена" и в Украине будет создан "отдельный серьезный центр для готовности к любым вызовам".

Ранее о том же говорил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав и премьер-министр отдельно собирают ученых. На это нужно время", - добавил Зеленский, не уточнив, что еще больше для этого нужны миллиарды финансирования.

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Он сказал, что в Украине уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить дозы будущей вакцины от коронавируса, если будет заключена соответствующая договоренность с компанией-разработчиком.

На вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд , заявил глава ВОЗ Гебреисус .

Гебреисус Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Президентская партия Слуга народа уже не имеет того подавляющего преимущества, с каким победила в большинстве регионов около года назад.

Евгений Пилипенко

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