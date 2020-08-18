Франция сомневается в российской вакцине от COVID-19

Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности

Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение эффективность российской вакцины от коронавирусной болезни. Об этом министр культуры Франции Розелин Башло, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения, заявила в эфире телеканала BFMTV.

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"У меня есть большие сомнения, что российская вакцина может начать действовать в сентябре", - сказала Башло.

Кроме того, она отметила, что французские специалисты обеспокоены новой вспышкой коронавируса в стране.

"Вчера было зафиксировано более 3000 новых случаев инфицирования. Да, все мы в неопределенности", - сказала министр.

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Наталия Софиенко

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