Франция сомневается в российской вакцине от COVID-19
Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности
Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение эффективность российской вакцины от коронавирусной болезни. Об этом министр культуры Франции Розелин Башло, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения, заявила в эфире телеканала BFMTV.
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"У меня есть большие сомнения, что российская вакцина может начать действовать в сентябре", - сказала Башло.
Кроме того, она отметила, что французские специалисты обеспокоены новой вспышкой коронавируса в стране.
"Вчера было зафиксировано более 3000 новых случаев инфицирования. Да, все мы в неопределенности", - сказала министр.
- 11 августа президент РФ Путин объявил о регистрации вакцины, которая "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки". Позднее появилась инструкция ее применения.
- "Это так не работает". Медики США критикуют скрытность и спешку РФ с вакциной.
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