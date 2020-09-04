Коронавирус. Массовая вакцинация ожидается не раньше середины 2021-го – представитель ВОЗ
ВОЗ должна сначала убедиться, что вакцина против коронавируса достаточно безопасна и эффективна, отмечает Харрис
Массовая вакцинация против коронавирусной болезни COVID-19 ожидается не ранее середины 2021 года. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.
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"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года<…> Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", — сказала она о вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях.
Она подчеркнула, что все данные испытаний должны быть опубликованы и сопоставлены между собой. Она не назвала вакцины-кандидата, но заявила, что в ходе испытаний многие люди уже сделали прививку, но ВОЗ пока так и не знает, действует ли она.
- 16 июля Канада, США и Британия обвинили Россию в попытках украсть разработки по вакцинам от COVID-19.
- 11 августа в РФ заявили о регистрации собственной вакцины от коронавируса.
- 12 августа в Германии назвали разработку российской вакцины "экспериментом с высоким риском", в ВОЗ сказали, что говорить о ее использовании пока рано, а в США отказались сотрудничать с РФ в разработке совместной вакцины.
- 2 сентября сообщалось, что США отказались участвовать в COVAX - глобальной инициативе ВОЗ по разработке вакцины. Сейчас в США на третьей стадии испытаний находятся две вакцины – Moderna и Pfizer/BioNTech.
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