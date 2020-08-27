Коронавирус. Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины
Соглашение предусматривает закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса для всех стран-членов ЕС
Европейская комиссия подписала с разработчиком вакцин AstraZeneca первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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"Контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны", - отмечается в сообщении.
В Евросоюзе уточнили, что в рамках контракта все государства-члены ЕС смогут закупить 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью еще 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди жителей.
Комиссия продолжает обсуждение аналогичных соглашений с другими производителями вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с Sanofi-GSK 31 июля, Johnson & Johnson 13 августа, CureVac 18 августа и Moderna 24 августа.
"Комиссия непрерывно работает над тем, чтобы как можно быстрее предоставить гражданам ЕС безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Вступление в силу контракта с AstraZeneca является важным шагом вперед", - отметила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Зарегистрированная в Британии англо-шведская фармкомпания ранее утверждала, что поставит в Европу по меньшей мере 400 млн бесплатных доз: такое количество заказали у разработчика члены Инклюзивного европейского вакцинного альянса (EIVA) – Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Эти страны больше других инвестируют в разработку и инфраструктуру и, вероятно, будут первыми, кто получит дозы.
- 17 июня министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что Украина начинает переговоры насчет закупки вакцины-кандидата AZD1222 против коронавируса у фармацевтической компании AstraZeneca.
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