Коронавирус. США отказались работать над вакциной под эгидой ВОЗ

Сейчас в США на третьей стадии клинических испытаний находятся две вакцины против коронавируса

США не будут присоединяться к проекту Всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальному проекту по разработке вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявили в Белом доме, передает CNN.

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"CША будут продолжать привлекать наших международных партнеров, чтобы гарантировать, что мы победим этот вирус. Но нас не будут сдерживать многосторонние организации, которые находятся под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая", – заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Он также заверил, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина "соответствует золотому стандарту безопасности и эффективности" американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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Таким образом США усиливает ставку на программу федерального правительства Warp Speed, которая направлена на ускорение разработки лекарств, вакцин и других мер по борьбе с пандемией, пишет издание.

Отмечается, что сейчас в США на третьей стадии испытаний находятся две вакцины – Moderna и Pfizer/BioNTech. Ожидается, что испытания еще двух начнутся к середине сентября.

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Марк Сировой

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