Американцы создают носовую вакцину против коронавируса: говорят, она лучше внутримышечных

В отличие от других вакцин, которые вводятся внутримышечно, препарат от Altimmune вводится с помощью одноразового интраназального спрея

Вакцина против нового коронавируса, которую разрабатывает американская компания Altimmune, "показала положительные результаты" на мышах: ее нужно вводить лишь раз посредством носового спрея. Она вызывает сильный иммунный ответ, который нейтрализует SARS-CoV-2 как общесистемно, так и в дыхательных путях, утверждают создатели.

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AdCOVID нацеливает иммунитет на S-белок шипов вируса.

Разовая доза уже спустя 10 дней после введения вызвала мощный Т-клеточный ответ и титр антител IgA в слизистом слое легких, в том числе Т-киллеров CD4+ и CD8+ (могут распознавать и убивать инфицированные вирусом клетки) с сильным креном в сторону "восьмерки". Это радует, пишут авторы, если учесть, что новые данные показывают важность клеточного иммунитета для долгосрочной защиты от COVID-19.

Местный иммунный ответ слизистой, подчеркивают авторы, - важное дополнение к системному: он может блокировать инфекцию и предотвращать заражение организма.

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Altimmune отмечает, что пока что вызов Т-клеточного ответа слизистой оболочки легких "не был продемонстрирован с помощью внутримышечных вакцин-кандидатов, которые находятся на продвинутой стадии клинической разработки".

В компании говорят о других преимуществах своего препарата: с ним не нужны иглы, шприцы или обученный медперсонал, а ожидаемая стабильность AdCOVID при комнатной температуре может позволить широкое распространение вакцины без необходимости в дорогостоящей логистике "холодной цепи".

Начало фазы I клинических испытаний AdCOVID ожидается в IV квартале года.

Менее половины украинцев готовы сделать бесплатную вакцину от коронавируса ( КМИС ).

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Евгений Пилипенко

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