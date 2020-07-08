Трамп заявил, что США вышли из ВОЗ. В ООН говорят, что это будет через год

В ООН говорят, что решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения вступит в силу через год

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом в Twitter сообщил сенатор Боб Менендес.

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"Конгрессу сообщили о том, что президент США официально вывел страну из ВОЗ посреди пандемии. То, что реакция Трампа на COVID-19 является хаотичной и непоследовательной, - это еще мягко сказано. Это решение не защитит жизни или интересы американцев - оно оставляет американцев больными и в одиночестве", - написал Менендес.

В ООН заявили, что также получили уведомление Трампа о выходе США из ВОЗ. Там отметили, что, согласно правилам, США могут покинуть организацию через год после этого, то есть 6 июля 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Агентство, ссылаясь на сайт ВОЗ, отмечает, что сейчас Соединенные Штаты должны организации более $200 млн обязательных взносов.

"Генеральный секретарь... обсуждает со Всемирной организацией здравоохранения, соблюдены ли все условия для такого выхода", - сказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

В апреле Трамп решил приостановить финансирование ВОЗ. Он обвинил организацию в том, что она якобы распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии коронавируса. При этом сам Трамп в начале вспышки высказывался о возможной опасности весьма скептически.

Белый дом поручил спецслужбам установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о коронавирусе.

Американское разведывательное сообщество не считает , что COVID-19 является искусственным или генетически модифицированным, однако там убеждены , что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране, занизив число заболевших и умерших. Такие данные привел Bloomberg. О какой-либо роли в этом ВОЗ издание не сообщало.

Вадим Ребрина

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