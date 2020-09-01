Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким — Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль говорит, что сейчас нет экономической возможности остановить страну жестким карантином

Осенью Украина может столкнуться с напряженной ситуацией из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Карантин, вероятно, продлят и после октября, но он не будет жестким, рассказал в интервью The Page премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", — сказал он.

При этом Шмыгаль заверил, что власть не будет повторять локдаун страны, поскольку не видит экономической возможности остановить Украину на две и более недель.

"Мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. «Красные» зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек", — заявил премьер-министр.

26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину , за исключением нескольких категорий.

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Марк Сировой

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