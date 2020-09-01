UA

Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким — Шмыгаль

01.09.2020, 16:49
Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким — Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Шмыгаль говорит, что сейчас нет экономической возможности остановить страну жестким карантином

Осенью Украина может столкнуться с напряженной ситуацией из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Карантин, вероятно, продлят и после октября, но он не будет жестким, рассказал в интервью The Page премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса",   сказал он.

При этом Шмыгаль заверил, что власть не будет повторять локдаун страны, поскольку не видит экономической возможности остановить Украину на две и более недель.  

"Мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. «Красные» зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек",   заявил премьер-министр.

Читайте также: Массовые вспышки COVID-19 происходят в Украине из-за массовых праздников - Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 