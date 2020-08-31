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Массовые вспышки COVID-19 происходят в Украине из-за массовых праздников - Ляшко

31.08.2020, 23:02
Массовые вспышки COVID-19 происходят в Украине из-за массовых праздников - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главный санврач говорит, что массовые вспышки не связаны с производственными процессами

Массовые вспышки COVID-19 случаются в Украине вследствие проведения массовых мероприятий, не связанных с производственными процессами. Об этом в эфире UA:Перший сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности празднования дней рождения, свадеб или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных деревень или городов, и происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - сказал Ляшко.

27 августа в Николаеве вспышки инфицирования коронавирусом произошли на трех предприятиях.

Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Запорожье, Черкассах и Чернигове.

Вадим Ребрина
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