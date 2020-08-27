В Запорожье, Черкассах и Чернигове может усилиться эпидемия коронавируса - Ляшко

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в Запорожье, Черкассах и Чернигове

Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости новым коронавирусом в Запорожье, Черкассах и Чернигове. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы параллельно отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как", - заявил Ляшко, уточнив, что это позволяет "предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка".

Сейчас, по его словам, Минздрав видит, что "заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов": "Еще нет показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев". Он также добавил, что Минздрав регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением коронавируса.

По состоянию на 27 августа в Запорожской области 1454 заболевших коронавирусом (за последние сутки заболели 15 человек), в Черкасской - 1318 (13), а в Черниговской - 1618 (48).

Украине возможно возвращение к жесткому карантину из-за роста заболеваемости COVID-19. 27 августа Ляшко заявил, что в

Читайте также: Ляшко посоветовал "неверующим в коронавирус" съездить на запад Украины

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.