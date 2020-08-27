Коронавирус. В Николаеве произошли вспышки COVID-19 на трех предприятиях
В Николаеве выявили сразу три очага распространения коронавируса. Больше всего заболевших COVID-19 – на Николаевводоканале
В Николаеве на трех предприятиях произошла вспышки заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 на трех предприятиях. Об этом говорилось на заседании комиссии при горсовете, передает пресс-служба совета.
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Очаги инфекции выявлены на:
- Николаевводоканале — 26 заболевших;
- ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" — 24;
- ГКП "Николаевэлектротранс" — 6.
На заседании комиссии вместе с руководством предприятий провели детальный анализ причин возникновения заболевания, определили алгоритм ликвидации последствий вспышек и меры по предупреждению распространения болезни.
Также при Николаевском центре первичной медико-санитарной помощи создано 13 выездных бригад. Они будут заниматься забором биоматериала на дому у пациентов с подозрением на COVID-19, болезнь у которых протекает в легком состоянии.
- За все время эпидемии в Николаевской области зафиксировали 1040 заболевших COVID-19. За сутки появилось 17 новых инфицированных.
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