Коронавирус. В Николаеве произошли вспышки COVID-19 на трех предприятиях

В Николаеве выявили сразу три очага распространения коронавируса. Больше всего заболевших COVID-19 – на Николаевводоканале

В Николаеве на трех предприятиях произошла вспышки заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 на трех предприятиях. Об этом говорилось на заседании комиссии при горсовете, передает пресс-служба совета.

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Очаги инфекции выявлены на:

- Николаевводоканале — 26 заболевших;

- ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" — 24;

- ГКП "Николаевэлектротранс" — 6.

На заседании комиссии вместе с руководством предприятий провели детальный анализ причин возникновения заболевания, определили алгоритм ликвидации последствий вспышек и меры по предупреждению распространения болезни.

Также при Николаевском центре первичной медико-санитарной помощи создано 13 выездных бригад. Они будут заниматься забором биоматериала на дому у пациентов с подозрением на COVID-19, болезнь у которых протекает в легком состоянии.

За все время эпидемии в Николаевской области зафиксировали 1040 заболевших COVID-19. За сутки появилось 17 новых инфицированных.

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Марк Сировой

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