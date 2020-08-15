Запорожье. В общежитии зафиксирована вспышка COVID-19

Общежитие Запорожского государственного медуниверситета взяли под охрану

В общежитии Запорожского государственного медуниверситета заболели коронавирусом 29 студентов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра.

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Заразились COVID-19 студенты иностранного факультета (25 человек с легким течением заболевания госпитализированы горбольницу №7, четверо со средней степенью тяжести - в областную инфекционную больницу).

Первый случай выявили 11 августа у студента, который обратился за медпомощью с признаками респираторного заболевания.

Общежитие взяли под охрану, ограничили передвижение.

За минувшие сутки в Запорожской области коронавирусом заразились 14 человек, всего с начала эпидемии - 1052.

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Арина Толина

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