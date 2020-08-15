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COVID-19. В Харьковской области и Киеве больше всего заболевших за сутки: динамика

15.08.2020, 09:24
COVID-19. В Харьковской области и Киеве больше всего заболевших за сутки: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (254), Львовской (166), Черновицкой (170) областях и Киеве (232). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период – Херсонской (4) и Луганской областях (7).

В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных за сутки.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

  • Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);
  • Киев - 10 392 (232);
  • Ровенская - 7434 (107);
  • Черновицкая - 7434 (170);
  • Ивано-Франковская - 6468 (148);
  • Закарпатская - 6170 (90);
  • Харьковская - 5837(254);
  • Одесская - 4871 (139);
  • Волынская - 4590 (61);
  • Киевская - 4495 (66);
  • Тернопольская - 3635 (97);
  • Винницкая - 3175 (46);
  • Житомирская - 2377 (44);
  • Днепропетровская - 1699 (41);
  • Хмельницкая - 1539 (25);
  • Черниговская – 1174 (20);
  • Черкасская – 1114 (22);
  • Донецкая - 1073 (24);
  • Запорожская - 1052 (14);
  • Николаевская - 797 (27);
  • Кировоградская - 739 (0);
  • Сумская - 815 (32);
  • Полтавская - 544 (11);
  • Херсонская - 294 (4);
  • Луганская - 178 (7).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

  • За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.).
  • 14 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158). 
Арина Толина
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