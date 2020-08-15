COVID-19. В Харьковской области и Киеве больше всего заболевших за сутки: динамика
15.08.2020, 09:24
Иллюстративное фото: Роман Балук
В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных коронавирусом за сутки
За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (254), Львовской (166), Черновицкой (170) областях и Киеве (232). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся за этот период – Херсонской (4) и Луганской областях (7).
В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных за сутки.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:
- Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);
- Киев - 10 392 (232);
- Ровенская - 7434 (107);
- Черновицкая - 7434 (170);
- Ивано-Франковская - 6468 (148);
- Закарпатская - 6170 (90);
- Харьковская - 5837(254);
- Одесская - 4871 (139);
- Волынская - 4590 (61);
- Киевская - 4495 (66);
- Тернопольская - 3635 (97);
- Винницкая - 3175 (46);
- Житомирская - 2377 (44);
- Днепропетровская - 1699 (41);
- Хмельницкая - 1539 (25);
- Черниговская – 1174 (20);
- Черкасская – 1114 (22);
- Донецкая - 1073 (24);
- Запорожская - 1052 (14);
- Николаевская - 797 (27);
- Кировоградская - 739 (0);
- Сумская - 815 (32);
- Полтавская - 544 (11);
- Херсонская - 294 (4);
- Луганская - 178 (7).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
- За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.).
- 14 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158).
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