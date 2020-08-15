COVID-19. В Харьковской области и Киеве больше всего заболевших за сутки: динамика

В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (254), Львовской (166), Черновицкой (170) областях и Киеве (232). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период – Херсонской (4) и Луганской областях (7).

В Кировоградской области не зафиксировали инфицированных за сутки.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);

Киев - 10 392 (232);

Ровенская - 7434 (107);

Черновицкая - 7434 (170);

Ивано-Франковская - 6468 (148);

Закарпатская - 6170 (90);

Харьковская - 5837(254);

Одесская - 4871 (139);

Волынская - 4590 (61);

Киевская - 4495 (66);

Тернопольская - 3635 (97);

Винницкая - 3175 (46);

Житомирская - 2377 (44);

Днепропетровская - 1699 (41);

Хмельницкая - 1539 (25);

Черниговская – 1174 (20);

Черкасская – 1114 (22);

Донецкая - 1073 (24);

Запорожская - 1052 (14);

Николаевская - 797 (27);

Кировоградская - 739 (0);

Сумская - 815 (32);

Полтавская - 544 (11);

Херсонская - 294 (4);

Луганская - 178 (7).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек ( днем ранее 1732, - ред.).

14 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158).

Арина Толина

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