Коронавирус. За сутки заболевших выявили во всех регионах Украины, больше всего — в Киеве

В Украине зафиксировали 1974 заболевших коронавирусом за сутки. Высокая заболеваемость COVID-19 - в Киеве, Харьковской, Одесской и западных областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (220 случаев), Харьковской (218), Львовской (203) и Одесской (185) областях. Об этом сообщает Совет нацобороны и безопасности.

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По всей Украине за сутки инфекцию диагностировали у 1974 человек, умерло рекордное число пациентов - 49. За все время эпидемии в стране зафиксировали 112 059 заболевших, 2403 умерших и 54 217 выздоровевших.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

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Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);

Киев - 12 468 (220);

Черновицкая – 9700 (159);

Ровенская - 8818 (81);

Ивано-Франковская - 8485 (164);

Харьковская – 8202 (218);

Закарпатская - 7225 (82);

Одесская - 6537 (185);

Киевская - 5305 (94);

Волынская - 5268 (47);

Тернопольская - 5245 (141);

Винницкая - 3736 (59);

Житомирская - 2998 (39);

Хмельницкая - 2102 (40);

Днепропетровская - 2095 (40);

Черниговская - 1618 (48);

Запорожская - 1454 (15);

Черкасская – 1318 (13);

Сумская - 1302 (33);

Донецкая - 1278 (22);

Николаевская - 1040 (17);

Кировоградская - 780 (9);

Полтавская - 695 (11);

Херсонская - 363 (17);

Луганская - 264 (17).

В сводку не вошли данные с временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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