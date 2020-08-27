Коронавирус. За сутки заболевших выявили во всех регионах Украины, больше всего — в Киеве
В Украине зафиксировали 1974 заболевших коронавирусом за сутки. Высокая заболеваемость COVID-19 - в Киеве, Харьковской, Одесской и западных областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (220 случаев), Харьковской (218), Львовской (203) и Одесской (185) областях. Об этом сообщает Совет нацобороны и безопасности.
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По всей Украине за сутки инфекцию диагностировали у 1974 человек, умерло рекордное число пациентов - 49. За все время эпидемии в стране зафиксировали 112 059 заболевших, 2403 умерших и 54 217 выздоровевших.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
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Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);
Киев - 12 468 (220);
Черновицкая – 9700 (159);
Ровенская - 8818 (81);
Ивано-Франковская - 8485 (164);
Харьковская – 8202 (218);
Закарпатская - 7225 (82);
Одесская - 6537 (185);
Киевская - 5305 (94);
Волынская - 5268 (47);
Тернопольская - 5245 (141);
Винницкая - 3736 (59);
Житомирская - 2998 (39);
Хмельницкая - 2102 (40);
Днепропетровская - 2095 (40);
Черниговская - 1618 (48);
Запорожская - 1454 (15);
Черкасская – 1318 (13);
Сумская - 1302 (33);
Донецкая - 1278 (22);
Николаевская - 1040 (17);
Кировоградская - 780 (9);
Полтавская - 695 (11);
Херсонская - 363 (17);
Луганская - 264 (17).
В сводку не вошли данные с временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.
- Вчера Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
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