"Допрыгаетесь, завтра будет красная зона". Мэр Одессы о карантине и ограничениях

Мэрия Одессы ужесточает карантин, в транспорте - только сидячие места, маски - повсеместно

Ужесточить карантинные меры приняла решение мэрия Одессы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Думская.

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По его словам, с сегодняшнего дня Одесса находится в "желтой" карантинной зоне.

Это означает, что пребывание людей в общественных зданиях возможно только в масках и респираторах, проезд в общественном транспорте – только сидя, наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50%.

Организаторы массовых мероприятий должны следить, чтобы на пяти квадратных метрах было не больше одного человека, соблюдая 1,5 метров социальной дистанции.

Труханов призвал владельцев кафе и ресторанов соблюдать карантинные требования.

"Сегодня желтая зона, а завтра будет красная, и вас вообще закроют, допрыгаетесь", - подчеркнул Труханов.

По информации LIGA.net, в центре Одессы сегодня днем почти все местные жители и туристы - без масок.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа.

Одесская области коронавирусом заболели 98 человек, всего с начала эпидемии - 5062. За минувшие сутки в

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Арина Толина

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