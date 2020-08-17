Коронавирус. За сутки заболевших выявили во всех регионах Украины - статистика

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 92 820 заболевших. Умерли 2089 больных COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Ровенской (178 случаев), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) и Львовской (128) областях, а также в Киеве (104). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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По всей стране за сутки COVID-19 диагностировали у 1464 человек. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 92 820 заболевших, 2089 умерших и 48 164 выздоровевших.

Динамика эпидемии по регионам:

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Львовская область – 12 979 заболевших (128 за сутки);

Киев - 10 642 (104);

Черновицкая - 7782 (165);

Ровенская - 7716 (178);

Ивано-Франковская - 6790 (164);

Закарпатская - 6329 (83);

Харьковская - 6156 (91);

Одесская - 5062 (98);

Волынская - 4707 (63);

Киевская - 4554 (24);

Тернопольская - 3817 (85);

Винницкая - 3234 (21);

Житомирская - 2479 (49);

Днепропетровская - 1750 (25);

Хмельницкая - 1618 (37);

Черниговская - 1233 (27);

Черкасская – 1165 (17);

Донецкая - 1094 (6);

Запорожская - 1118 (33);

Николаевская - 819 (11);

Кировоградская - 743 (1);

Сумская - 891 (37);

Полтавская - 557 (9);

Херсонская - 301 (2);

Луганская - 184 (6).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

На прошлой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии , и призвал носить маски в общественных местах.

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Марк Сировой

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