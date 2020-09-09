Украина – на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости коронавирусом
Динамика пандемии коронавируса вновь стала негативной: за сутки в мире было больше новых заболевших COVID-19, чем выздоровевших
Украина опустилась на одну позицию и сейчас находится на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом пишет Worldometers.
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Вчера сообщалось, что в стране выявили 2411 инфицированных за сутки. В 15-й Великобритании – 2460. В 17-м Иране – 2302.
Всего в мире за сутки выявили 245 845 заболевших (днем ранее – 197 922), 240 454 пациентов выздоровели (224 289), 4475 – скончались (3847).
В топ-10 по суточной заболеваемости вошли:
1. Индия – 89 852;
2. США – 28 561;
3. Бразилия – 17 330;
4. Аргентина – 12 027;
5. Испания – 8964;
6. Колумбия – 7665;
7. Франция – 6544;
8. Россия – 5099;
9. Ирак – 4894;
10. Перу – 4615.
За все время пандемии зафиксировали 27 726 898 заразившихся, 19 820 849 выздоровевших и 901 071 умерших.
- 7 сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса не будет последней. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение.
- За 7 сентября в Украине зафиксировали рекордное число умерших среди больных COVID-19.
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