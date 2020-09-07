ВОЗ: Мир должен готовиться к следующей пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о будущих пандемиях и призвал страны подготовиться к ним лучше, чем к нынешней

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил сегодня, 7 сентября, что мир должен быть лучше подготовлен к следующей пандемии, и призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение. Об этом сообщает Reuters.

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"Это будет не последняя пандемия, – сказал Тедрос на брифинге в Женеве. – История учит нас, что вспышки и пандемии – это реальность. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов – более готов, чем на этот раз".

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае, с тех пор в мире было зафиксировано более 27 млн случаев COVID-19, почти 900 000 человек умерли.

За прошедшие сутки в Украине выявили 2174 заболевших COVID-19, умер 31 пациент, выздоровели 379 человек.

2174 заболевших COVID-19, умер 31 пациент, выздоровели 379 человек. За все время эпидемии в стране выявили 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.

Наталия Медведева

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