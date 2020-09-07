UA

Коронавирус. В Украине увеличилось число заболевших за сутки, но уменьшилось число смертей

07.09.2020, 08:53
Коронавирус. В Украине увеличилось число заболевших за сутки, но уменьшилось число смертей - Фото
Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/ЕРА

В Украине выявили 138 068 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2877 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2107), умер 31 пациент (50), выздоровели 379 человек (578). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За все время эпидемии в стране выявили 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.

Новость дополняется...

Читайте также: Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким – Шмыгаль

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 