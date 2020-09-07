Коронавирус. В Украине увеличилось число заболевших за сутки, но уменьшилось число смертей
07.09.2020, 08:53
Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/ЕРА
В Украине выявили 138 068 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2877 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2107), умер 31 пациент (50), выздоровели 379 человек (578). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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За все время эпидемии в стране выявили 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.
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- С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать новый список карантинных зон.
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