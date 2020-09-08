Коронавирус. Украина занимает 15 место в мире по заболевшим за сутки

За время пандемии в мире зафиксировали 27,4 млн инфицированных коронавирусом. За сутки выздоровевших пациентов с COVID-19 было больше, чем заболевших

Украина занимает 15 место в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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Вчера сообщалось, что в Украине за сутки выявили 2147 новых пациентов. В Иране, который на 16 месте, поставили 2152 диагноза. На 14 месте находится Бангладеш – 2202.

На первом месте антирейтинга находится Индия (75 022 заболевших). За ней расположились США (25 325), Бразилия (10 188), Аргентина (9215), Колумбия (5327), Россия (5185) и Мексика (4614).

Всего в мире за сутки COVID-19 выявили у 197 689 пациентов: выздоровели 224 432 человека, умерли 3846 человек. За все время эпидемии зафиксировали 27 480 810 заболевших, 19 580 338 выздоровевших и 3846 умерших.

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Марк Сировой

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