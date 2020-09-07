Коронавирус. Украина – на 15-м месте в мире по суточной заболеваемости

За все время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 27 283 718 заболевших. Умерли 887 305 больных COVID-19

Украина занимает 15-е место в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в сводных данных на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера сообщалось о 2107 заболевших в Украине. Чуть выше в антирейтинге, на 14 месте, оказалось Марокко (2234 инфицированных), ниже – Чили (2076), которе заняло 16 место.

В топ-10 по суточной заболеваемости вошли: Индия (91 723), США (31 110), Бразилия (14 606), Колумбия (8065), Франция (7071), Аргентина (6986), Мексика (6319), Перу (6275), Россия (5195), Ирак (3651).

За сутки по Гринвичу в мире выявили 231 553 заразившихся: одолели недуг 211 227 пациентов, скончались – 4129. За все время пандемии на планете зарегистрировали 27 283 718 заболевших, 19 367 165 выздоровевших и 887 305 умерших.

4 сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое вакцинирование от коронавируса стоит ожидать не раньше середины 2021-го.

Читайте также: Коронавирус. Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.