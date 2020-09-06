Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 2100 заболевших: динамика эпидемии

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 135 894 заболевших. Умерли 2846 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2836). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки выздоровели 578 пациентов (днем ранее - 1036), умерли 35 человек (50).

За все время эпидемии зафиксировали 135 894 заболевших, 62 227 выздоровевших и 2846 умерших.

За сутки сделано 27 298 тест на коронавирус (46 891 днем ранее), сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. 20 477 из них сделано методом ПЦР (выявляет болеющих), 6821 ИФА (выявляет и переболевших).

Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.

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Владислав Сердюк

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