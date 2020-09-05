Коронавирус. В Украине выявили рекордное число заболевших за сутки
05.09.2020, 08:44
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 133 787 заболевших. Умерли 2811 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2836 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2723). Это наивысший показатель за все время эпидемии, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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За сутки выздоровели 1036 пациентов (днем ранее - 937), умерли 50 человек (51).
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За все время эпидемии зафиксировали 133 787 заболевших, 61 649 выздоровевших и 2811 умерших.
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